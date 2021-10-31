حريق يلتهم بساتين في الخالص.. وفرق الدفاع المدني تكافح (فيديو)

2021/10/31 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تنشر بغداد اليوم مقطع فيديو يظهر اندلاع حريق داخل بساتين في الخالص بمحافظة ديالى.

ويوضح الفيديو قيام فرق الدفاع المدني بمكافحة الحريق والحد من انتشاره.

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