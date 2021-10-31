وزارة البيشمركة تصدر بياناً عقب هجوم داعش واستشهاد مقاتلين اثنين

2021/10/31 | 00:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكدت وزارة البيشمركة استعدادها الكامل للدفاع عن شعب كردستان وأرضها، تعليقاً على هجوم نفذه مسلحو داعش اليوم وأسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين.وقالت الوزارة في بيان "في هذه الليلة 30 تشرين الأول 2021، ونتيجة اعتداء جبان لظلاميي داعش الإرهابي على جبهات اللواء 10 مشاة في ناحية بردي، خلال ملاحقة وهؤلاء الإرهابيين والتصدي لهم، استشهد اثنان من البيشمركة الأبطال التابعين للواء العاشر مشاة في وزارة البيشمركة وهما كل من خالد حميد هياس وآكو كريم قادر".وتقدمت الوزارة بالتعازي لعائلة الشهيدين، وعبرت عن تضامنها مع ذوي الشهيدين ورفاقهما.وخاطبت أهالي كردستان بالقول: "ستبقى قوات البيشمركة كما هي دائماً على أتم الاستعداد والجهوزية للدفاع عن شعب وأرض الاقليم".ومضت بالقول: "حذرنا مراراً من إعادة تنظيم خلايا داعش النائمة لنفسها ومعاودتها الظهور، لكنها بهذه الأفعال الخسيسة والجبانة لن تحقق أي نتيجة، وسيتم إبطال أسطورة رجوعها بسواعد البيشمركة، بالتنسيق مع قوات الأسايش الداخلية والجيش العراقي وقوات التحالف الدولي ضد داعش".

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