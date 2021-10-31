برشلونة يتعادل مع ألافيس 1-1 بـ الدوري الإسباني

2021/10/31 | 00:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة نادي برشلونة وضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "كامب نو"، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني للموسم الحالي.تقدم برشلونة بهدف سجله الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 49 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم في الليجا ".وتمكن فريق ديبورتيفو ألافيس من العودة سريعا للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب لويس ريوخا، نتيجة خطأ من المدافع جيرارد بيكيه ".وبتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، في حين يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة أيضا ".ودخل برشلونة مواجهة الليلة في ظروف صعبة، بعد إقالة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، إثر تلقي البارسا خسارة مفاجئة أمام رايو فاليكانو بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، ومن قبلها الهزيمة أمام ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف، مما زاد من صعوبة موقف الفريق في الليجا هذا الموسم".وخاض برشلونة مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني المؤقت سيرجي بارجوان، مدرب الفريق الرديف، والذي تولى المهمة لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد، حيث يعد تشافي هيرنانديز نجم البارسا السابق ومدرب السد القطري الحالي الأقرب لشغل هذا المنصب"./انتهى2

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