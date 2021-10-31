الحكيم يدعو الجهات الحكومية المعنية الى تقديم المساعدة وإغاثة القرى والمناطق المحاصرة في محافظة اربيل

2021/10/31 | 00:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم الجهات الحكومية المعنية الى تقديم المساعدة وإغاثة القرى والمناطق المحاصرة في محافظة أربيل.وقال الحكيم في تغريدة على «تويتر»,نتابع بقلق آثار موجة السيول التي اجتاحت محافظة أربيل في كردستان الحبيبة وخلفت أضرارا مادية جسيمة، ونعبر عن تضامننا مع المناطق المتضررة ".ودعا الحكيم, الجهات الحكومية المعنية الى تقديم المساعدة وإغاثة القرى والمناطق المحاصرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تعرض المزيد منها للتهديد".وكانت محافظة اربيل قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الاحد بسبب الاجواء الممطرة.وحذرت مديرية الدفاع المدني في أربيل المواطنين من هطول الأمطار الغزيرة"./انتهى2

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