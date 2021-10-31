مقتل اثنين من البيشمركة بهجوم لداعش

2021/10/31 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل اثنان من عناصر البيشمركة جراء هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش في ناحية التون كوبري في شمال غربي كركوك، حسب ما أعلنت مصادر رسمية السبت.

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