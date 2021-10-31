سيدة العالم أميركا , من اليوميات ت1 - مريم نجمه

2021/10/31 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه سيدة العالم أميركا: من اليوميات, تشرين 1 * سيدة العالم أميركا وخدّامها الأنظمة الإستبدادية والتوسعية هي التي خلقت ومهّدت الأرض العربية لحرب الإرهاب لغاية تخدم إسرائيل :.



الخمينية الداعشية طالبانية قاعدية نصراوية و" ضرّاب السخن " ..



مجنون يحكي وعاقل يسمع..*طيب.



سؤال مشروع.لماذا لم تذهب داعش وأخواتها إلى اميركا وإسرائيل وايران ودول الخليج وتركيا وهلم جراً !؟ما قام ......





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