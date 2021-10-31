2021/10/31 | 01:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _9e8jdJg3wM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جماهير مهرجان بابل الدولي يهتفون: تشرين تبقى بالقلب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جماهير مهرجان بابل الدولي يهتفون: تشرين تبقى بالقلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).