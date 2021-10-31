2021/10/31 | 01:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3f9ludDKZ0Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاح عبد الرزاق: المفوضية ردت الطعون بذريعة غياب الأدلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاح عبد الرزاق: المفوضية ردت الطعون بذريعة غياب الأدلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).