كوفند عبد الخالق مراقباً لمباراة قطر وسوريا تحت 23 عاماً

2021/10/31 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاختارَ الاتحادُ الآسيوي لكرةِ القدم ، عضو اتحاد الكرة كوفند عبد الخالق مراقباً للمباراة التي تجمع منتخبي قطر وسوريا تحت 23 عاماً اليوم الاحد.وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الاتحادُ الآسيوي لكرةِ القدم اختارَ المراقبَ الآسيوي، عضو اتحاد الكرة كوفند عبد الخالق مراقباً للمباراة الحاسمة التي تجمع منتخبي قطر وسوريا تحت 23 عاماً المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا في أوزبكستان، والمباراةُ لحسابِ المجموعةِ الأولى التي تستضيفها العاصمةُ القطريّة الدوحة."وأضاف، أن "المباراة تقامُ اليوم الأحد الموافق ( 31/10/2021 ) في استاد خليفة عند الساعةِ السادسة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، حيث سيتمُ في هذه المباراةِ تحديدُ بطل المجموعةِ الأولى الذي سيتأهل للنهائياتِ الآسيويّة في أوزبكستان 2022".

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