بنكيران يعود لقيادة

2021/10/31 | 01:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب زعيمه السابق، عبد الإله بنكيران، أمينا عاما في مؤتمر استثنائي السبت، بعد الهزيمة المدوية للحزب الذي ترأس الحكومة لعقد في الانتخابات العامة مطلع سبتمبر.

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