يوميات دنماركية 200+79 - حكمة اقبال

2021/10/31 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- مكافحة السرطان:للسنة العاشرة على التوالي أنهت قناة التلفزيون الثانية بالاشتراك مع جمعية مكافحة السرطان، اسبوع حملة تبرعات لمكافحة المرض وتطوير أبحاث العلاج، ومساعدة المرضى وعوائلهم اثناء وبعد فترة المعالجة الطبية المتنوعة، ضمن حملة واسعة شملت جميع انحاء البلاد والكثير من قطاعات العمل والدراسة عبر فعاليات ومبادرات، فردية وجماعية عديدة ومتنوعة، انتهت يوم امس السبت بحفل تلفزيوني مباشر لإستكمال ......





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