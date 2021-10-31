الشاي - منير المجيد

2021/10/31 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منير_المجيد تناوله الأوائل نيئاً، ثم مثل السبانخ في شوربة الحبوب، بعدئذ اكتشف الناس أن منقوعه سحر.



لكنه مرّ في سلسلة مُعقّدة من التطورات ليخضع لطرق التحضير التقليدية التي نعرفها في عصرنا.



الصينيون اخترعوا مشروباً سُميّ «مو تشا».



وماتشا هي الكلمة المُتداولة أبعد من ذلك جغرافياً، نحو شروق الشمس، أرض اليابان.



إلّا أن الإسم الأشهر «تشاي» يعود إلى التايلانديين.



قبائل التاي تناولته كمشروب ديني قبل خمسة آلاف ......





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