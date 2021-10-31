فينيسيوس يضع الريال في الصدارة.. وبرشلونة يواصل نزيف النقاط

2021/10/31 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل البرازيلي الواعد فينيسيوس جونيور ثنائية ليعيد ريال مدريد إلى نغمة الانتصارات وصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم

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