2021/10/31 | 03:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 48IKEfXxqnk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ ديالى: الوضع في المقدادية مسيطر عليه حاليا) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ ديالى: الوضع في المقدادية مسيطر عليه حاليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).