قوانين جدلية تترقب البرلمان الخامس

2021/10/31 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شيماء رشيد

أنهت الدورة البرلمانية الرابعة مهامها وفي أدراجها قوانين مهمة وجدلية لم يتم التصويت عليها رغم قراءتها القراءة الأولى والثانية كقانون النفط والغاز وقانون الجرائم المعلوماتية وأيضا قانون المجلس الاتحادي وغيرها، وهذه القوانين رُحّلت آلياً إلى الدورة الخامسة لمجلس النواب والتي سيكون لها موقف جديد من هذه القوانين إما بإعادتها إلى الحكومة أو التصويت عليها بعد قراءتها.

وقال عضو مجلس النواب الفائز عن الدورة البرلمانية الخامسة ماجد شنكالي لـ"الصباح": إن "جميع القوانين التي لم يصوّت عليها في الدورة السابقة ترحَّل الى الدورة الجديدة وتعاد قراءتها قراءة أولى وثانية ومناقشتها، وقد تتم إعادتها الى مجلس الوزراء لإعادة صياغتها".

وأوضح أنه "حين ينتهي الفصل التشريعي لا بد من أن تعاد قراءة القانون الذي رُحّل إلى البرلمان الجديد قبل التصويت عليه لأن القوانين التي وصلت للتصويت ولم يصوّت عليها تعد كأنها لم تقرأ، لذلك تعاد من جديد سواء بإعادتها الى مجلس الوزراء أو إعادة صياغتها أو قراءتها بالشكل الموجود حالياً ومناقشتها ومن ثم التصويت عليها وتمضي كمشروع قانون جديد".

وأضاف: "إذا لم يقتنع البرلمان الجديد بالقانون فإما يعاد الى الجهة التي أتى منها أو يقدم مشروع قانون مواز له، وإذا كان هناك اقتناع يمضي القانون"، مبيناً أن "القوانين الجدلية مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد وغيرهما هذه لها وضعها الخاص وسيعمل البرلمان على دراستها والتصويت

عليها".

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