قطع أراض سكنية لصحفيي الديوانية

2021/10/31 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: عباس رضا الموسوي

أعلنت اللجنة العليا لتوزيع قطع الاراضي السكنية في محافظة الديوانية شمول الصحفيين بقطع الاراضي السكنية التي باشرت اللجنة توزيعها بين شرائح مختلفة.

وقال مدير الاعلام في المحافظة تحسين الزركاني لـ"الصباح": ان "اللجنة وافقت على شمول شريحة الصحفيين بالحصول على قطعة ارض سكنية وفق الضوابط المعمول بها"، موضحا انها "اتمت اجراءاتها المتعلقة بتخصيص 60 قطعة ارض وبانتظار ان تنهي نقابة الصحفيين الإجراءات الخاصة بها لتتم المباشرة باجراء القرعة بين المشمولين".

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