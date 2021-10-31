في خضم التوترات.. بلينكن يلتقي نظيره الصيني في روما

2021/10/31 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي، الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في روما، على ما أعلنت الخارجية الأميركية.

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