تجدد المخاوف بشأن اختفاء الناشطة القطرية نوف المعاضيد

2021/10/31 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسود مخاوف لدى المؤيدين لناشطة حقوقية قطرية أنها قد تكون محتجزة رغما عنها بعد عودتها من بريطانيا حيث سبق أن تقدمت باللجوء هناك.

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