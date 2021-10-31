في اجتماع الأحد .. بايدن

2021/10/31 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي، السبت، إن الرئيس جو بايدن سيحذر الرئيس التركي، طيب رجب إردوغان، خلال اجتماع يوم الأحد من أن أي إجراءات متهورة لن تفيد العلاقات الأميركية التركية وأنه يجب تجنب الأزمات.

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