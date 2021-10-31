Ma Yan الصينية المسلمة تصرخ: أريد أن أتعلم

2021/10/31 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرص فور وصولي إلى مونريال على زيارة مكتبة Volume.وهي مكتبة متخصصة ببيع الكتب المستعملة.تجد فيها بعض الكتب النادرة أو تلك التي تفتقدها في السوق التجاري.سبق أن وجدت فيها كتباً لطبعات مفقودة ككتب الياس كانيتي أو فردينان تونيس أو نوربير إلياس وإدغار موران وغيرهم.كما اعتادوا وضع كتب أوكازيون في زاوية عند يمين الداخل.وهي كتب يتراوح سعرها من نصف دولار صعوداً حتى خمس أو ست دولارات ونادرا ما يرتفع لأكثر.اعتدت النظر ألى ما يوجد فيها، وغالباً ما وجدت كتباً قيّمة احتاجها وخصوصاً روايات كلاسيكية.وجدت

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