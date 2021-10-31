الخطوط الجوية الأميركية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب نقص الموظفين

2021/10/31 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اضطرت شركة الخطوط الجوية الأميركية "أميركان إيرلاينز" إلى إلغاء نحو ألف رحلة طيران، منذ الجمعة، بسبب نقص في عدد الموظفين جراء الاضطرابات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

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