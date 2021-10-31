2021/10/31 | 07:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الإعلامي السوري، مصطفى الآغا، السبت، رسالة أكد فيها أن السعودية "بيت العرب ودرعهم" وذلك تزامنا مع أزمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي أدت إلى سحب السعودية والإمارات والبحرين والكويت سفراءها من بيروت وطرد سفراء لبنان لديها

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