انطلاق الانتخابات النيابية في اليابان

2021/10/31 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعفتحت مراكز الاقتراع اليابانية أبوابها أمام الناخبين، اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات مجلس النواب بالبرلمان الوطني.وتشير استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أنه من المرجح أن يحتفظ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف "كوميتو" بالأغلبية في المجلس الحاسم.لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة الجديد فوميو كيشيدا سيتكبد خسائر فادحة في هذه الانتخابات.وإذا فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي في تحقيق الأغلبية المطلقة البالغة 233 صوتا، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف كيشيدا داخل الحزب.ومع ذلك لا يرى العديد من اليابانيين بديلا في المعارضة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي يحكم البلاد منذ عقود.وعلى الرغم من حقيقة أن المعارضة اتفقت جزئياً على مرشحين مشتركين، لكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الاستراتيجية محدوداً.ويستفيد الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ في نهاية المطاف من خيبة الأمل المتفشية بشأن السياسة لأن لديه قاعدة عريضة من الناخبين المؤيدين.ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت غرينتش).

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