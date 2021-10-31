2021/10/31 | 08:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الهند أنها تعتزم إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال السنة المقبلة ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.وقال رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند تعلن عزمها إنتاج 5 مليارات جرعة من لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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