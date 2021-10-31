محمد بن سلمان يتصل بولي عهد أبوظبي.. و

2021/10/31 | 08:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هافتيا بولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكره على دعم بلاده للرياض في ترشحها لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، الأحد.

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