2021/10/31 | 08:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني تعرض مهاجم نادي برشلونة، الأرجنتيني، سيرخيو أغويرو، لإصابة جديدة خلال لقاء فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس 1-1، أمس السبت، في المرحلة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.والتحم أغويرو مع أحد مدافعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أغويرو يتعرض لإصابة جديدة المركز الخبري الوطني.

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