قراءة في كتاب: التباين في الشعر النسوي العربي المعاصر / الجزء الأول. للشاعر والقاص والناقد جعفر كمال. - قصي الشيخ عسكر

2021/10/31 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قصي_الشيخ_عسكر اختار الناقد الدكتور جعفر كمال في الجزء الأوّل من كتابة الذي جاء بعنوان( التبابن في الشعر النسوي العربي المعاصر ،الجزء الأوّل )والذي تجاوزت صفحاتة ثلاثمائة صفحة، عشر شواعر عربيات وتمثّل اختياره في الأسماء التالية:نازك الملائكةلميعة عباس عمارة،بشرى البستاني،ناهضة ستار،فاتن نور،جمانة حداد،هيام قبلان،روضة الحاج،مالكة العاصمي،كاتية عاصم.يقول الناقد الأكاديمي الدكتور محمد عبد الرحمن يونس عن تشكيلة ......





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