الاساءة الى - سُمعة الوطن - وصاية ارهابية - منى حلمي

2021/10/31 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي الاساءة الى " سُمعة الوطن " ...



وصاية ارهابية موروثة -------------------------------------------------------------- اتهام فيلم " ريش " بالاساءة الى " سُمعة مصر " ، وصاية على الفكر الحر ، وارهاب للابداع ، ونمط عتيق للرقابة ، موروث من أزمنة العبودية ، التى من المفروض أنها انتهت .



الحجة المتكررة ، المستهلكة ، وغير المنطقية ، المستخدمة لغسل المخ ، وترسيخ الوصاية ، والسيطرة الفكرية ......





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