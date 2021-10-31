المرصد: عمليات القتل في درعا إلى ارتفاع بعد

2021/10/31 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد القتلى منذ الاتفاق بين النظام والمعارضة بمحافظة درعا في سبتمبر الماضي، إلى 27، وفقا للمرصد، وهم 16 مدنيا من ضمنهم طفل، وبعضهم كانوا مقاتلين سابقين في صفوف الفصائل، وباتوا مدنيين بعد اتفاق التسوية، بالإضافة إلى 11 من عناصر قوات النظام و"الفيلق الخامس" المدعوم من روسيا، والمتعاونين مع أجهزة النظام الأمنية.

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