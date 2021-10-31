2021/10/31 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكـــدت وزارة الـكـهـربـاء مـضـيـهـا فــي تطبيق مــشــروع الـجـبـايـة الإلــكــتــرونــيــة، كـاشـفـة عن دراســـة سـتـعـد خــلال عـشـرة أيــام لتقديمها لمجلس الوزراء بشأن المشروع.وقــال المـتـحـدث الـرسـمـي بـاسـم الـــوزارة أحمد موسى العبادي في تصريح صحفي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تقدم مشروع الجباية الإلكترونية لمجلس الوزراء المركز الخبري الوطني.

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