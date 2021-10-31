وزارة النفط توجه بتمديد ساعات عمل محطات الوقود في النجف (صور)

2021/10/31 | 09:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع النجف، بتمديد ساعات العمل في المحطات الأهلية.

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وبحسب كتاب صادر عن الشركة حصل "ناس" نسخة منه الأحد (32 تشرين الأول 2021)، فقد تقرر "تمديد ساعات العمل ليلا أو مباشرة العمل قبل الموعد وحسب ظروف العمل في الموقع أو المحطة، حيث يتم البدء من الساعة الـ 6 صباحا ولغاية الساعة الـ 11 ليلاً".

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