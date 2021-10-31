بؤرة ساخنة للوباء.. روسيا تعاني

2021/10/31 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت روسيا أعلى عدد وفيات جراء الوباء على مستوى أوروبا، في وقت تسعى السلطات للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات، حيث دخلت القيود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا حيز التطبيق لكن إحباطا عميقا ولوما كثيرا ينتاب العديد من الروس.

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