أسعار النفط تساعد في ارتفاع صافي ربح ارامكو

2021/10/31 | 09:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو السعودية عن ارتفاع أرباحها الصافية الى 114.09 مليار ريال سعودي (30.43 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة مع 44.21 مليار ريال سعودي في الربع نفسه من عام 2020.

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