الهند تعتزم انتاج كمية ضخمة من اللقاحات.. توازي عدد سكان العالم!

2021/10/31 | 09:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت الهند أنها تعتزم إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال السنة المقبلة ودعت منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات الهندية في أقرب وقت ممكن.وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في جلسة قمة مجموعة العشرين في روما: “لقد أخذت الهند دائما التزاماتها العالمية على محمل الجد.[…]

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