2021/10/31 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أستكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاجراءات الفنية والمـالـيـة لإطــلاق رواتــب الحماية لشهر تشرين الثاني خلال الاسبوع الحالي.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في الوزارة هدى سجاد، في تصريح صحفي إن “الهيئة استكملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد اطلاق رواتب شبكة الحماية المركز الخبري الوطني.

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