الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بمحل لبيع المواد الغذائية في المثنى

2021/10/31 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المثنى

اخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى، اليوم الاحد، حريق في محل لبيع المواد الغذائية والعصائر في منطقة ال باني بمركز المحافظة.

وقال مصدر في الدفاع المدني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحريق كان بسبب تماس كهربائي داخلي".

وأضاف، ان "الفرق سيطرت على النيران وبوقت قياسي ومنعت انتشاره الى الدور السكنية المجاورة، مشيرا الى "عدم تسجيل اي اضرار بشرية ".

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