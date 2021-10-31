ترتكب عن طريق المقربين والنساء.. خبير قانوني يبين عقوبة القتل بالسم

2021/10/31 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان عقوبة جريمة القتل بالسم الإعدام، مبينا انه عادة ما ترتكب عن طريق مقربين او النساء.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم): "عادة ترتكب مثل جرائم القال بالسم بأسلوب الحيلة والخداع وفي العادة ترتكب عن طريق مقربين من المجني عليه أو من قبل النساء".

وأضاف ان "الذي يكشف حالة التسمم هو التقرير الطبي التشريحي الذي بإمكانه عن طريق العظام والشعر والأظافر وبعضها يبقى لفترة محددة ويتحول إلى مركبات داخل الجسم"، مشيرا الى ان "بعضها الآخر صعب اكتشافها لأنها تختفي بعد فترة قصيرة جدا وهي تستخدم في قتل السياسيين لكن يبق اثر التسمم ".

وأفاد التميمي ان "قانون العقوبات العراقي في المادة ٤٠٦ فقرة أ وب عاقب بالإعدام اذا كانت الجريمة باستخدام السم أو ادافع دني أو قاتل مأجور او اذا اريد قتل أكثر من شخص يكون التشدد في العقوبة لخستها ودناءتها وكونها اسلوب غادر".

ولفت الى انه " لم تكن مثل هذه الجرائم سائدة في سنوات خلت وشيوعها الان بسبب تشعبات وماديات الحياة التي طغت على الكثير من الأسس والثوابت ".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني فتح، اليوم السبت، تحقيقا بحادث تسمم مسؤول الهيئة العامة للحزب ملا بختيار.

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