ايران تتهم الولايات المتحدة واسرائيل بالهجوم الالكتروني الاخير

2021/10/31 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتهم قائد الدفاع المدني الإيراني،غلام رضا جلالي، إسرائيل والولايات المتحدة بأنهما قد تكونان وراء هجوم إلكتروني عطل مبيعات البنزين في جميع أنحاء البلاد.وقال جلالي / حسب وسائل اعلام ايرانية / انه : بناء على التحقيقات المكتملة أصبحت إيران متأكدة من أن الولايات المتحدة وإسرائيل وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها خطوط السكك الحديدية الإيرانية وميناء رجائي عام 2020.وقالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، السبت، إنه أعيد توصيل نحو نصف محطات البنزين الإيرانية البالغ عددها 4300 واستئناف بيع الوقود المدعوم بشدة./انتهى3

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