التجارة تعلن اقامة معارض تخصصية خلال الشهرين المقبلين

2021/10/31 | 09:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التجارة ، عن اقامة معارض تخصصية متنوعة في عدد من المحافظات وفي بغداد خلال الشهرين المقبلين.ونقل بيان للوزارة عن مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية همام أحمد عبدالجبار قوله ان : عدد من المعارض المتخصصة ستقام في محافظات البصرة وواسط والنجف الأشرف وبابل والانبار وأربيل والسليمانية خلال شهري تشرين الثاني وكانون الاول من هذا العام.واضاف ان : إقامة هذه المعارض تأتي ضمن خطط الشركة للنهوض بالنشاط المعرضي ودوره الفاعل والمؤثر للنهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي فضلا عن كونه احد وسائل التواصل والمواكبة للتطورات والمستجدات بالعالم.وأوضح عبد الجبار ان : أن شهر تشرين الثاني من العام الجاري سيشهد إقامة "معرض بابل الدولي الاول للصناعات والانتاج الوطني ، ومعرض ومهرجان النجف الاشرف للتسوق الشامل ، ومعرض ومهرجان واسط الدولي للتجارة والصناعة ، ومعرض ومؤتمر العراق وايران على ارض معرض البصرة الدولي ، ومعرض ومهرجان التسوق في محافظة الانبار ، ومعرض السليمانية الدولي للكتاب ، ومعرض التعبئة والتغليف للمواد الاستهلاكية في اربيل .وتابع : ان شهر كانون الاول المقبل سيشهد معرض ومؤتمر العراق والاردن ومصر في البصرة ، ومعرض المجوهرات في أربيل./انتهى3

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