المرور تستحدث لجاناً طبيةً في المحافظات لتخفيف العبء عن المراجعين

2021/10/31 | 09:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تستعد مديرية المرور العامة قريبا، لاعتماد قرار تواجد اللجان الطبية ضمن مواقع استخراج رخص القيادة في المحافظات، بعد تطبيق قرار مماثل في العاصمة، بينما تستعد لافتتاح دائرتين لتسجيل المركبات بمحافظة نينوى.ونقلت جريدة الصبح، عن المدير العام اللواء طارق الربيعي، قوله إن “الاجراء المتمثل بتواجد اللجان الطبية ضمن موقع استخراج رخص القيادة، يأتـي تسهيلا وتخفيفا للعبء عن المراجعين”، مضيفا انه “تم التنسيق مع دائرة اللجان الطبية بالمحافظات للمباشرة بالعمل من مواقع التسجيل”.وبين أن “المديرية كانت قد نسقت مسبقا مع اللجان الصحية في وزارة الصحة ليكون الدوام صباحاً ومساءً بجميع مواقع التسجيل في بغداد”، مؤكدا على “ضرورة اقتناء رخص […]

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