تعطيل الدوام في أربيل بسبب الامطار والسيول

2021/10/31 | 09:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت محافظة أربيل، تعطيل الدوام الرسمي، اليوم الاحد، بسبب هطول الامطار الغزيرة والسيول.وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “نتيجة لهطول الامطار الغزيرة والحالوب بحدود محافظة اربيل وعرقلة حركة النقل بسبب الفيضانات، تقرر تعطيل الدوام في جميع الدوائر الرسمية والمدارس للمحافظة يوم الاحد، باستثناء …

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