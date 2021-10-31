فتح باب التعيينات لهذه الفئه حصرا في تربية الكرخ الثانية

2021/10/31 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت وزارة التربية، الأحد، بفتح باب التقديم للتعيين لأبناء الأقليات ضمن مديرية بغداد الكرخ الثانية، كاشفة عن افتتاح معهدين للفنون الجميلة في السيدية والمحمودية.

وقال المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح تابعه NRT عربية، (31 تشرين الاول 2021)، إنه "تم فتح باب التقديم للتعيين (لأبناء الأقليات حصرا) وبحسب ما جاء في كتاب وزارة التربية و مكتب وكيل الوزارة للشؤون الادارية واستنادا الى إعمام مجلس الخدمة العامة الاتحادي الخاص بموضوع الدرجات الوظيفية".

واضاف الكلابي، انه "تم التعامل مع الكتاب الرسمي حال وصوله الى المديرية وسيتم منح الدرجات الوظيفية بحسب الشروط والضوابط الخاصة بتعيين أبناء الأقليات، ويستمر التقديم لمدة اسبوع".

يذكر أن مجلس الخدمة الاتحادي كان قد قرر تعيين أبناء الأقليات من نفس الدرجة الوظيفية ومن نفس الأقلية بحسب درجات الحذف والاستحداث.

من جانب اخر، اوضح، أنه "تم افتتاح معهدين للفنون الجميلة في منطقتي السيدية والمحمودية ضمن قاطع الكرخ الثانية، أحدهما للبنين في قاطع السيدية والآخر للبنات في قاطع المحمودية، من خلال التنسيق مع المديرية العامة لإعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي".

وكشف الكلابي، عن "فتح باب الترشيح للعمل بصفة مدير معهد ومعاون مدير معهد و رؤساء أقسام و مدرس في أقسام معهد الفنون الجميلة وفق الشروط التي تم تعميمها ومن خلال استمارة خاصة بذلك".

واشار الى ان "افتتاح معاهد الفنون الجميلة هو أحد الاستعدادات الخاصة بالسنة الدراسية الجديدة 2021 ــ 2022 ، والتي ستستقطب الطلبة الراغبين بالانخراط في معاهد الفنون الجميلة تحقيقا لرغباتهم وتوجههم العلمي لرسم مستقبلهم بمواصلة مسيرتهم العلمية بالشكل الذي يتناسب مع مواهبهم الفنية".

N.A

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