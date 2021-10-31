2021/10/31 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت وكالة شؤون الشرطة، الاحد، بالقاء القبض على 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة غير مرخصة في العاصمة بغداد.وذكر اعلام الوكالة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تم القبض على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد..اعتقال 8 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة المركز الخبري الوطني.

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