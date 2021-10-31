2021/10/31 | 09:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في ديوان محافظة بابل؛ بعد إدانته في قضيَّة ابتزاز وكيل إحدى الشركات وطلب الرشوة.وأفادت دائرة التحقيقات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن خمس سنوات لمدير التعاقدات السابق بديوان بابل المركز الخبري الوطني.

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