السجن 5 سنوات بحق مدير التعاقدات في محافظة بابل

2021/10/31 | 09:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن 5 سنوات بحقِّ مدير التعاقدات في ديوان محافظة بابل.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “محكمة جنايات بابل/ الهيئة الثالثة، اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة 5 سنواتٍ بحقِّ مدير مديريَّة التعاقدات في ديوان محافظة بابل سابقاً، …

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