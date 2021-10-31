خلال 24 ساعة.. الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا

2021/10/31 | 09:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عن تسجيل 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت اللجنة في بيان أن 48 من الإصابات الجديدة محلية، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 23 حالة.ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.ويبلغ […]

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الصين تسجل 71 إصابة جديدة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

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