قرار حكم ضد مسؤول عراقي سابق في قضية فساد

2021/10/31 | 09:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، عن صدور قرار حكم حضوري بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان محافظة بابل؛ بعد إدانته في قضية ابتزاز وكيل إحدى الشركات وطلب الرشوة.

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وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفق بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 تشرين الاول 2021)، "بإصدار محكمة جنايات بابل/ الهيئة الثالثة حكما حضوريا يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدير مديرية التعاقدات في ديوان محافظة بابل سابقا؛ استنادا إلى أحكام القرار (١٦٠لسنة ١٩٨٣).

واوضحت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان جاء على خلفية قضية مساومة وكيل إحدى الشركات الأجنبية وابتزازه وطلب مبالغ مالية؛ مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة المنفذة لمشروع تجهيز ونصب "رنين ومفراس حلزوني" في أحد مستشفيات محافظة بابل".

وأضافت ان "المحكمة وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية والتحقيقات الأولية التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، فقررت الحكم عليه بالسجن حضوريا؛ استنادا إلى أحكام القرار".

وسبق للمحكمة أن أدانت مسؤولين آخرين في القضية، بعد إفرادها قضايا بحقهم، إذ حكمت على مدير قسم العقود في ديوان المحافظة السابق بالسجن لمدة سبع سنوات.

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