النزاهة: السجن خمس سنوات لمدير التعاقدات السابق في ديوان محافظة بابل

2021/10/31 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ أحد المسؤولين السابقين في ديوان محافظة بابل.وذكر بيان للنزاهة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات بابل/ الهيئة الثالثة، اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالسجن لمُدَّة خمس سنواتٍ بحقِّ مدير مديريَّة التعاقدات في ديوان محافظة بابل سابقاً، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".وأوضح، أن "قرار الحكم الصادر بحق المدان جاء على خلفيَّة قضيَّة مساومة وكيل إحدى الشركات الأجنبيَّة وابتزازه وطلب مبالغ ماليَّة، مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق الشركة المُنفِّذة لمشروع تجهيز ونصب رنين ومفراس حلزوني في أحد مُستشفيات محافظة بابل".وأضاف، إنَّ "المحكمة وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّةِ والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن حضورياً؛ استناداً إلى أحكام القرار".وتابع، أن "المحكمة سبق لها أن أدانت مسؤولين آخرين في القضيَّة، بعد إفرادها قضايا بحقهم، إذ حكمت على مدير قسم العقود في ديوان المُحافظة السابق بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ".

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