النفط توجه بتمديد ساعات عمل محطات الوقود في النجف

2021/10/31 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجهت شركة توزيع المنتجات النفطية – فرع النجف، بتمديد ساعات العمل في المحطات الأهلية.

وبحسب كتاب صادر عن الشركة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، فقد تقرر "تمديد ساعات العمل ليلاً أو مباشرة العمل قبل الموعد وحسب ظروف العمل في الموقع أو المحطة، حيث يتم البدء من الساعة الـ 6 صباحاً ولغاية الساعة الـ 11 ليلاً".

وصدر التوجيه بعد تسجيل اختناقات في المحطات الحكومية إثر إغلاق محطات أهلية، ما أثار استياءً كبيراً ودعوات لتدخل حكومي عاجل.

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