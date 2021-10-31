2021/10/31 | 09:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ،يوم الأحد، عن تراجع صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 155 الف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير لها إن “متوسط الاستيرادات الامريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض صادرات العراق النفطية إلى امريكا المركز الخبري الوطني.

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